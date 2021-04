Revelen tots els intents per vacunar guàrdies civils i policies nacionals

La Delegació del Govern a Catalunya va negar ahir demores en el lliurament de les llistes per vacunar la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, com sosté la Generalitat, i es va posar de nou a disposició del Govern català per oferir la seva col·laboració per immunitzar el més aviat possible els agents. Així mateix, la delegació del Govern espanyol va revelar tots els intents (fracassats) que havia fet per tal que el Govern català vacunés els agents al mateix temps que ho estava fent amb els Mossos d'Esquadra.

Fonts de la delegació del Govern consultades van detallar que quan el 10 de febrer es va iniciar la vacunació dels cossos i forces de seguretat a Catalunya. Va ser la mateixa delegada, Teresa Cunillera, qui va prendre la iniciativa i va remetre una carta al conseller d'Interior, Miquel Sàmper, per sol·licitar informació sobre quan immunitzarien la Policia Nacional i la Guàrdia Civil.

La Generalitat va contestar el 12 de febrer anunciant que tres dies després -el 15 de febrer- es posarien en contacte per iniciar els tràmits.

La Delegació del Govern va traslladar el 16 de febrer a Interior totes les persones de contacte per coordinar la programació, si bé no va ser fins al 24 de febrer quan Interior i Salut els van convocar a una reunió per tractar la qüestió, quan ja feia quinze dies que s'estava vacunant els cossos de seguretat i emergències a Catalunya.

En la reunió, que finalment es va celebrar el 4 de març, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil van facilitar tot el personal i infraestructura per poder-se vacunar i es va planificar un dispositiu per agrupar els 7.000 agents de tots dos cossos en nou grups, alguns amb fins a 1.300 efectius, en un esforç per unificar-los seguint les indicacions de la Generalitat, segons les fonts.

Del 5 al 23 de març es van dur a terme nombrosos contactes i gestions per planificar la vacunació per als dies 25, 26 i 29 d'aquell mes -un mes i mig després que s'iniciés la immunització dels cossos de seguretat a Catalunya.

Durant aquells dies va haver-hi alguns intents per fer vacunacions en alguns punts clau, com l'Aeroport de Barcelona, encara que van resultar infructuosos, ja que la Generalitat va al·legar que estava a l'espera de la validació del pla, segons les fonts.

Finalment, el 24 de març a la tarda, abans d'iniciar-se la vacunació, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil van rebre ordres de la Conselleria de Salut per desprogramar tota la vacunació dels menors de 60 anys.

La Delegació del Govern va demanar explicacions, que no van arribar fins al passat 8 d'abril, quan la Generalitat els va notificar que es recomanava no administrar AstraZeneca als menors de 60 anys.

Una vegada el TSJC ha ordenat a la Generalitat que vacuni de forma urgent i generalitzada els agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil a Catalunya, Cunillera ha remès una carta a la consellera de Salut, Alba Vergés, en què es posa a la seva disposició per tornar a oferir la «col·laboració necessària» perquè aquest procés es dugui a terme «el més aviat possible».

De moment, l'única resposta que ha rebut Cunillera ha estat un correu electrònic de l'oficina de la secretaria de Vergés en què es limiten a informar de la recepció de la seva comunicació i l'informen que han donat trasllat del seu contingut a la direcció corresponent del departament, perquè pugui fer «les valoracions i gestions» oportunes.

Per la seva banda, fonts de Salut van indicar que, com el tema està judicialitzat, únicament informaran del procés de vacunació d'aquests efectius policials al TSJC quan correspongui.

Policies i Cs, contra Argimon

El Sindicat Unificat de Policia (SUP) va demanar ahir al secretari de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, que «es retracti de les seves declaracions inacceptables» després d'afirmar que acatarà l'ordre del TSJC de vacunar Policia Nacional i Guàrdia Civil, però que haurà de retardar la dels de 70 anys. Segons el SUP, amb les seves declaracions, Argimon està «fomentant un enfrontament fictici entre policies i ciutadans» per la vacunació, amb l'objectiu d'«encobrir», opina el sindicat, la «nefasta gestió» del Govern en aquesta matèria.

En la mateixa línia, el portaveu de Cs al Parlament, Nacho Martín Blanco, va exigir la dimissió del secretari de Salut Pública per «posar a la picota» la Policia Nacional i la Guàrdia Civil amb les seves declaracions sobre la vacunació d'aquests cossos contra la COVID-19, que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha ordenat reprendre per arribar en deu dies a la mateixa proporció de dosis administrades que la dels Mossos d'Esquadra. A més, veu un possible delicte d'odi en el fet que el líder de Junts, Carles Puigdemont, digués que no vacunaran aquests agents «passant per davant de persones indefenses i pacífiques a les quals van colpejar de manera salvatge» l'1-O, i va dir que Cs estudia presentar una denúncia.