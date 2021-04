Catalunya farà un decret per establir el toc de queda després de l'estat d'alarma

El Govern té previst aprovar dimarts un decret que modifiqui la llei de Salut Pública per poder establir el toc de queda una vegada decaigui l'estat d'alarma del Govern, el 9 de maig. També servirà per poder decretar confinaments en cas de considerar-los necessaris si la pandèmia arriba a nivells més elevats. Així ho ha avançat TV3 i ho ha confirmat El Periódico de Catalunya, del mateix grup editorial que Diari de Girona. En el decret quedarà explícit que hauran de demanar autorització al TSJC cada vegada que es decideixi aplicar una mesura.

La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, ja va avançar dimarts que el Govern estava treballant en un marc normatiu per si fos necessari aplicar mesures com el toc de queda a partir del 9 de maig, data en què està previst que decaigui l'estat d'alarma. Concretament, ja parlava de modificar el decret llei 27/2020 i explicava que aquesta modificació s'hauria d'aprovar durant el Consell Executiu de la setmana vinent.

Darias defensa la fi de l'alarma

Precisament ahir a la tarda, la ministra de Sanitat, Carolina Darias, va defensar en el Congrés que no és necessari prorrogar l'estat d'alarma quan falten deu dies perquè finalitzi i algunes comunitats han demanat al Govern instruments jurídics per poder actuar a partir del 9 de maig.

La d'ahir va ser, previsiblement, l'última compareixença de Darias en la Comissió de Sanitat del Congrés abans d'aquesta data per actualitzar la informació sobre la pandèmia i les mesures vinculades a la covid, com el decret de l'estat d'alarma.

El final d'aquesta mesura excepcional suposarà que s'acabi el tancament perimetral de les autonomies i el toc de queda, per la qual cosa les comunitats es preparen per a aquest escenari i exigeixen al Govern la modificació de lleis que els doni marge per dictar restriccions i evitar contradiccions jurídiques.