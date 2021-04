Catalunya té previst obrir de nit bars i restaurants a partir del 10 de maig

DiCatalunya planeja que tant terrasses com interiors de bars i restaurants puguin obrir a la nit a partir del 10 de maig, un dia després que decaigui l'estat d'alarma, segons han confirmat fonts de la Generalitat a EL PERIÓDICO. Membres de l'Executiu català veuen un "contrasentit" obrir durant el dia l'hostaleria i restauració i no de nit. El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ja havia reconegut fa uns dies que la Generalitat està estudiant si permetre que l'hostaleria i restauració obrin a les nits. EL PERIÓDICO ha pogut confirmar que efectivament es tracta d'una mesura que està en estudi a partir del 10 de maig.

L'autonomia més restrictiva



Catalunya és la comunitat més restrictiva amb la restauració i hostaleria. Des del passat 8 de març obren només de 7.30 a 17.00 hores. Els locals que fan menjar per emportar poden servir sopars de 19.00 a 22.00 hores si el client va a recollir l'encàrrec, i fins a les 23.00 si el local serveix menjar a domicili. L'aforament és del 30% a l'interior i del 100% a les terrasses, amb una distància de seguretat d'almenys dos metres entre taules. A l'altre costat hi ha Madrid, l'autonomia més flexible amb bars i restaurants, que tanquen a les 23 hores. En altres com Galícia tanquen a les 21 hores o a les 22 hores a la Comunitat Valenciana.