ERC es resigna a cedir la conselleria d'Economia a Junts

La conselleria d'Economia és una de les joies de la corona per a ERC. Per múltiples raons, que van des que és un departament troncal per a l'acció de govern a motius més humans. No en va és, encara, el departament del presidenciable i el seu equip. Esquerra es va fer forta, primer, a la seu de la rambla de Catalunya, i després, al Districte Administratiu, a Sants-Montjuïc, el 2015, quan, pel pacte que va donar lloc a Junts pel Sí, Oriol Junqueras es va convertir en vicepresident i responsable de l'àrea.

Malgrat tot, i a contracor, els republicans s'han resignat a cedir Economia a Junts per Catalunya en el pacte de Govern que continuen negociant. Potser per la inversió de càrrecs que suposa la supremacia parlamentària d'ERC sobre la post-convergència.

I per al partit de Carles Puigdemont, l'àrea d'Economia entra dins el que haurien d'aconseguir. Sens dubte, Elsa Artadi, que ja va ser a l'àrea econòmica del Govern, és la candidata a ocupar la conselleria. Jordi Sànchez ha reclamat públicament gestionar a més els fons europeus, quelcom al que ERC s'oposa. Els republicans, amb tot, volen fer constar que no es tracta d'una cessió més, sinó de quelcom transcendent, i en la negociació exigiran obtenir una contrapartida «gran i transcendent», segons fonts d'Esquerra.

Conselleries amb alt pressupost

Junts segueix a l'espera de debatre internament el repartiment de carteres en el futur Govern de coalició amb ERC. El seu objectiu inicial, al qual els republicans s'oposen, era aconseguir un pacte simètric al del 2017, és a dir, aconseguir les conselleries que Esquerra ara ocupava. En qualsevol cas, la intenció és la d'esgarrapar el màxim poder possible.

A part d'Economia, Junts aspira a àrees amb àmplia dotació pressupostària com Salut i Educació, així com possiblement les àrees socials. Respecte les noves àrees promeses pel candidat Pere Aragonès –feminismes, universitats i acció climàtica–, Junts no té una posició definitiva.

En qualsevol cas, la pugna també serà interna entre els puigdemontistes, ja que si finalment són set les conselleries que assumeix JxCat, els cops de colze per ocupar-les seran notables. S'hauran d'encaixar diversos criteris: el pes dels actuals consellers, la presència de famílies diferents –des dels ex-dirigents de Convergència a les noves incorporacions independents–, la paritat, la presència de dirigents territorials i la presència de fidels a Puigdemont.

Per això, noms com Josep Rius, Damià Calvet i Jordi Puigneró hauran de competir amb la dirigent per Girona Gemma Geis, Albert Batet i Ramon Tremosa.