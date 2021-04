Bars i restaurants podran reobrir fins a les 23.00 hores a partir del 9 de maig

LCatalunya mantindrà el gruix de les restriccions vigents pel coronavirus fins a la fi de l'estat d'alarma, que decau a les 00.00 hores del 9 de maig. Així ho acaba d'anunciar la consellera de Salut, Alba Vergés, que ha detallat que les "mesures es prorroguen fins a les 00.00 hores del 9 de maig". Aquest dia entrarà en vigor un decret que preveu, entre altres aspectes, la reobertura de bars i restaurants fins a les 23.00 hores. També el 9 de maig reobriran els parcs d'atraccions i les fires ambulants amb un 30% de l'aforament.

Aquest dilluns 3 de maig, entrarà en vigor un decret de restriccions amb 2 modificacions: s'autoritzen les assemblees d'entitats esportives i se suprimeix el límit de les 20.00 hores per al tancament de parcs infantils.

En les últimes hores hi ha hagut una lleu treva de la pressió assistencial amb menys ingressats i menys persones en ucis. Els indicadors no obstant això, segueixen pujant lleugerament. Els responsables de Salut estan molt pendents de l'evolució de les ucis per donar o no un pas endavant en una nova desescalada a partir de dilluns.

Un sector molt pendent del que decideixi Salut és el de la restauració. Bars i restaurants fa setmanes que demanen obrir ininterrompudament fins a l'hora de el toc de queda (22.00 hores) per així poder rebre clients a les tardes i per als sopars. Fins ara l'horari autoritzat per a l'hostaleria és de 07.30 hores fins a les 17.00.

En aquests últims dies, diferents consellers, des de Miquel Sàmper, passant per Alba Vergés o Meritxell Budó, han insistit que el Govern vol anar pas a pas, amb cautela, i avançar en funció de l'evolució dels indicadors de la pandèmia .