Primera querella del fiscal contra un alcalde pel pagament de quotes a l'AMI

La fiscalia ha presentat per primera vegada una querella en un jutjat contra un alcalde pel pagament amb diners públics de les quotes de l'Associació de Municipis per la Independència (API). En aquest cas, un fiscal de l'àrea de Vilanova i la Geltrú atribueix els delictes de prevaricació administrativa i malversació a la primera edil de Cubelles, Rosa Fonoll. L'acusació pública sosté que l'alcaldessa, «sent coneixedora de les objeccions d'il·legalitat posades de manifest per la interventora municipal en dues ocasions» i «amb absoluta falta de competència per comprometre i fer efectiva la despesa», va procedir a dictar dos decrets el 2019 i el 2020 per desemborsar 1.115,50 euros cada any per aquest concepte, «amb la qual cosa va causar, d'aquesta manera, un perjudici a la Hisenda de la corporació local».

La querella relata que el 20 d'octubre del 2015, es va acordar per majoria simple l'adhesió de l'Ajuntament de Cubelles a l'AMI i que, posteriorment, es va aprovar la despesa corresponent. No obstant, assenyala el fiscal, hi ha un punt d'inflexió: la sentència del TSJC del 2018 que va estimar un recurs de la Delegació de Govern a Catalunya sobre l'adhesió d'un ajuntament a l'AMI.