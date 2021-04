Salut vacunarà dilluns els policies nacionals i els guàrdies civils

El Departament de Salut començarà dilluns a vacunar agents de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional. Es complirà així amb l'ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que va donar 10 dies per arribar als nivells de vacunació dels Mossos d'Esquadra. La vacuna que se'ls inocularà serà la de Moderna. Segons va informar el propi TSJC basant-se en un informe de Salut, el 22 d'abril s'havien vacunat el 80,3% dels mossos, el 71,2% dels agents de les policies locals i el 79,1% dels de la Guàrdia Urbana de Barcelona. El percentatge en la Policia Nacional era del 9,9% i en la Guàrdia Civil, del 6,3%.

En aquest sentit, diversos agents de la Policia Nacional de la comissaria de Lloret de Mar es van concentrar ahir al matí per exigir a la Generalitat que els administri la vacuna contra la COVID-19. Consideren que el Govern els ha discriminat respecte altres cossos policials com ara els Mossos d'Esquadra o les policies locals i per això reclamen «igualtat».