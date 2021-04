Serret reconeix davant Llarena rebre advertiments del TC

L'exconsellera d'Agricultura i diputada d'ERC, Meritxell Serret, ha reconegut davant el magistrat instructor de la causa del procés al Tribunal Suprem, Pablo Llarena, rebre els "advertiments" que va enviar el Tribunal Constitucional i haver "assumit el mandat democràtic" per "tirar endavant el referèndum". Serret també ha "corroborat" que des de la conselleria d'Agricultura "no es va assumir mai cap mena de cost relacionat amb el referèndum". "Ara continuarem amb tot el procés judicial i seguirem amb aquesta posició que tinc de diputada exercint políticament" i treballant "per una solució política al conflicte", ha dit l'exconsellera en una atenció als mitjans aquest divendres a les portes de l'alt tribunal després de la declaració.

Serret ha explicat que se la processa per malversació i desobediència i ha dit que la seva defensa valorarà "quan i com és el millor moment" per un trasllat de la causa a Catalunya. La diputada d'ERC ha estat gairebé dues hores a l'alt tribunal on estava citada a les 10.30 hores. Serret ha sortit del Suprem sense mesures cautelars.

L'exconsellera ha estat acompanyada del coordinador nacional del partit i vicepresident del Govern amb funcions de president, Pere Aragonès; de la consellera de Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó; de la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà; i de la secretaria general adjunta i portaveu dels republicans, Marta Vilalta. També ha rebut el suport de diputats de JxCat, la CUP i EH Bildu.

Serret, que va tornar per sorpresa de Bèlgica l'11 de març, ha comparegut davant Llarena després de posar-se a disposició del Tribunal Suprem més de tres anys després de marxar a Brussel·les. La citació estava inicialment prevista per al 8 d'abril però es va ajornar perquè l'exconsellera va ser contacte estret d'un positiu de covid-19.

Llarena va decidir, després que Serret es personés al Suprem fa més d'un mes, deixar-la en llibertat provisional, ja que la pena prevista per desobediència és de multa i inhabilitació, així com deixar sense efecte l'ordre de detenció que pesava sobre ella i la declaració de rebel·lia.