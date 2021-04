Trànsit preveu que 415.000 vehicles surtin de l'àrea de Barcelona pel pont

El Servei Català de Trànsit (SCT) preveu que 415.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 15.00 hores d'aquest divendres i la mateixa hora d'aquest divendres. Aquest cap de setmana serà el primer, després de Setmana Santa, sense confinament comarcal i coincideix també amb la festivitat de l'1 de maig dissabte. La previsió de Trànsit té en compte les dades de el 2010 per la coincidència del festiu en dissabte i també la reducció del 10% de la mobilitat envers la situació prèvia a la pandèmia que ja es va registrar durant la Setmana Santa. L'SCT ha apuntat que la previsió meteorològica inestable pot frenar la mobilitat.

Trànsit ha demanat no abaixar la guàrdia ni l'atenció en cap moment durant la conducció per tal d'evitar accidents. Ha destacat que des del gener 17 de les 27 víctimes mortals són de col·lectius vulnerables, onze dels quals motoristes. Per això, ha demanat més percepció del risc i consciència de la fragilitat d'aquets col·lectius, així com respecte i col·laboració a la resta d'usuaris per reduir les víctimes a les carreteres.