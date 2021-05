27 morts a les carreteres catalanes en els primers quatre mesos del 2021, un 22,9% menys que l'any passat

Un total de 27 persones han mort a les carreteres catalanes fins al 30 d'abril, un 22,9% menys que en el mateix període de l'any passat (35), segons el balanç del Servei Català de Trànsit (SCT). Una xifra encara influïda en part per les restriccions de mobilitat per frenar la transmissió de la covid-19, amb confinaments municipals i comarcals. De les 27 víctimes mortals registrades en aquests primers quatre mesos del 2021, el 40% són motoristes (11), hi ha també 4 vianants, 2 ciclistes i els 10 morts restants anaven en turismes, furgonetes o camions. L'SCT alerta que s'ha pràcticament triplicat el nombre de motoristes morts a les carreteres de l'1 de gener al 30 d'abril, ja que l'any passat la xifra de víctimes va ser de 4.

A més, en la sinistralitat dels motoristes canvia també la tendència d'accidents amb la moto sola (sortida de via, caiguda o xoc amb obstacle): enguany, en 7 dels 11 accidents mortals el sinistre ha estat amb un altre vehicle implicat. Per aquest motiu, Trànsit demana més percepció del risc i consciència de la mateixa fragilitat a aquests col·lectius, així com respecte i col·laboració a la resta d'usuaris per reduir les víctimes a les carreteres. De fet, l'SCT detecta una tendència a l'alça dels accidents mortals amb més d'un vehicle implicat. Fins ara, 22 dels 27 accidents mortals han ocorregut amb més d'un vehicle (el 81%), mentre que l'any passat la xifra era del 53%.

Així, aquest 2021 els accidents amb un únic vehicle implicat han disminuït un 61,5% mentre que els de més d'un vehicle han augmentat un 46,7%. En la radiografia de la sinistralitat d'enguany, subratllar també la reducció a la meitat en els morts en turismes, que han passat de 18 al 2020 a 9 aquest any. També cal destacar que enguany només hi ha hagut una víctima mortal en vehicles pesants quan l'any passat van ser 5.



Baixa la mortalitat en la franja de 45 a 54 anys



Per franja d'edat, la franja de 35 a 44 anys acumula una tercera part del total de 27 víctimes mortals, amb 9 morts, 2 més que l'any passat. Destacar també que la franja de 45 a 54 anys és la que presenta major reducció respecte a l'any passat, ja que s'ha passat de 12 morts a 4. També ha baixat la sinistralitat dels més grans: s'ha passat de 6 víctimes mortals de més de 65 anys (4 de les quals majors de 74) a una única víctima aquest 2021. Per contra, els morts de 15 a 24 anys han passat de 2 a 4.

Si s'analitzen les morts per tipus de dia de la setmana s'observa que la meitat dels 27 morts d'aquest 2021 han estat en dies feiners (13) i l'altra meitat en cap de setmana o festiu (14). L'abril és el mes que acumula més morts enguany, amb 9 víctimes mortals a les carreteres. De fet, aquest 2021 els morts han anat augmentant cada mes: al gener, 4 persones van perdre la vida a les carreteres catalanes; al febrer van ser 6 i al març 8.



13 dels 27 morts a la demarcació de Barcelona, 7 dels quals motoristes



I per demarcacions, quasi la meitat dels morts es concentren a Barcelona (13 dels 27). D'aquestes 13 víctimes mortals, 7 són motoristes i 2 són vianants. En paral·lel, Girona registra 7 morts i és l'única on hi ha un increment de la sinistralitat respecte de l'any passat, amb una víctima mortal més. A la demarcació de Tarragona hi ha hagut 4 persones mortes en accident de trànsit i a la de Lleida 3. A Tarragona és on hi ha un descens més gran, del 60% respecte l'any passat, ja que en el mateix període les víctimes mortals van ser 10.