Centenars de persones omplen la Via Laietana per l'1 de maig per reclamar una sortida «justa» a la crisi

Centenars de persones han omplert la Via Laietana per l'1 de maig, convocades per CCOO i UGT, en el primera manifestació del Dia del Treballador en pandèmia. Els secretaris generals de CCOO i UGT, Javier Pacheco i Camil Ros, han rebutjat "frontalment" els ERO "indecents" del sistema financer, tot preguntant a les administracions si permetran que els beneficis dels "ICO covid" serveixin per pagar més de 10.000 acomiadaments. Al govern de l'Estat li han exigit que "no es despisti", que no "cedeixi al xantatge de la CEOE" i derogui la reforma laboral per donar "una sortida digna i justa" a la crisi. "No acceptarem un canvi d'agenda", ha avisat Pacheco. "Aquesta crisi no la pagarem", ha afegit Ros.

Els líders sindicals també han reclamat als partits que han de formar Govern que es posin d'acord. "El Govern va molt més que tard", ha lamentat Ros.

L'augment de processos d'acomiadament col·lectiu a la banca i a la indústria i la petició als governs a actuar per assegurar que la recuperació econòmica "no deixi ningú enrere" han centrat els discursos dels sindicalistes.

Treballadors de Nissan, H&M, CaixaBank o el BBVA han reclamat la derogació "immediata" de la reforma laboral, que "permet que una empresa marxi d'Espanya en un mes", ha dit Miguel Àngel Boiza, representant de CCOO a Nissan.