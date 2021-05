Els investigadors troben ara proves de la trama del 3% a Lleida

La investigació del cas 3% de presumptes comissions il·legals a CDC a canvi d'obra o serveis públics s'ha estès a Lleida. En el si de la investigació de cas Boreas, sobre suposada corrupció de funcionaris i membres de CDC en la concessió de serveis per part de la diputació lleidatana en l'època de l'històric dirigent convergent Joan Reñé, el fiscal del cas ha sol·licitat al jutge instructor que remeti a l'Audiència Nacional la part de les indagacions relacionada amb la trama que pivota al voltant de la productora audiovisual Triacom i de l'empresa MYJ Grúas. Es tracta d'un hòlding que «va ser especialment beneficiat» en l'adjudicació d'obres ?públiques per un valor de 60 milions d'euros per part de la Generalitat i d'altres administracions quan estaven governades per CiU.

Els investigadors han trobat proves que uneixen aquest procés judicial en què està implicat Reñé (detingut a l'octubre de l'any 2018) amb la trama del 3% que instrueix l'Audiència Nacional. La fiscalia sosté que, a part dels pagaments en metàl·lic i regals als investigats, s'ha descobert que a través de Triacom «s'han estat blanquejant centenars de milers d'euros que arribaven a CDC».

El fiscal demana a un jutge de la capital del Segrià que remeti part d'una causa per corrupció a l'Audiència Nacional

L'acusació pública destaca que la «trama Triacom» (productora del concurs El Gran Dictat, que emetia TV-3) apareix en les factures aportades pel soci denunciant de la companyia MYJ Grúas i després corroborades per l'Agència Tributària i els testimonis. Aquestes proves, detalla l'escrit, «serveixen per demostrar» que aquesta part de la xarxa «no era simplement una corrupció política d'àmbit provincial, que també, sinó que s'estenia» cap a CDC i «identifica algunes de les seves figures més importants en els anys que van des de 2012» fins que desapareix el partit com a tal.

Poder polític i influència social

El fiscal incideix que «la investigació ens porta a identificar una actuació que va més enllà de la manipulació de contractes» a la Diputació de Lleida i «demostra una forma il·lícita de fer les coses durant els últims anys a Catalunya derivada del poder polític i la influència social de CiU». I tot aquest mecanisme, destaca, per aconseguir l'«extrafinançament del partit» i de «tots els àmbits relacionats amb ell». És aquí, precisa, on sorgeix un «evident vincle» amb el cas 3%, pel qual està imputat l'ex-conseller Germà Gordó i ex-tresorers de CDC.

El ministeri públic argumenta que Triacom va ser utilitzada «per obtenir el pagament de factures fictícies» de dues enginyeries relacionades amb Esteve i Gonzálo Niubó Mir, «vinculats estretament amb CiU» i amb Joan Reñé.