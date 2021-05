Sàmper situa a la setmana vinent la decisió sobre el toc de queda: «Pot passar a ser de set, sis o cinc hores»

El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha situat a la setmana vinent la decisió sobre el manteniment o no del toc de queda nocturn. "Vam decidir que esperaríem a dimecres o dijous per veure l'evolució de la pandèmia i també l'arribada de vacunes", ha precisat Sàmper als micròfons de Rac1. "A partir d'ara pot passar a ser de set, sis o cinc hores", ha continuat Sàmper, que ha defensat el toc de queda com un instrument "eficaç i efectiu" per restringir la mobilitat nocturna. En paral·lel, el titular d'Interior també s'ha mostrat partidari de relaxar les restriccions d'aforament a cultura i comerços durant els propers dies. "Tenim la voluntat clara de no fer passes enrere, de fer-ne endavant. Cal ser lents però segurs", ha comentat Sàmper.