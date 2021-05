Dos joves moren intoxicats per la mala combustió d'un generador en una masia

Dos joves van morir ahir per la mala combustió d'un generador elèctric en una masia aïllada de l'Espluga de Francolí (Conca de Barberà). Segons els Mossos d'Esquadra, les víctimes són una noia de 21 anys veïns de Montblanc i un noi de 22 anys, veí de la Canonja (Tarragonès). L'avís de la incidència es va rebre pels voltants de les 08.15 hores quan un amic de la parella va alertar el 112 que els joves no responien a les trucades i els ha trobat inconscients a la masia, que pertany a un familiar. Diverses dotacions del SEM i Mossos es van desplaçar a la zona i van intentar reanimar els dos joves sense èxit. Les primeres hipòtesis apunten a la mala combustió d'un generador elèctric de gasolina. La parella hauria patit una intoxicació fatal per monòxid de carboni. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir els fets.