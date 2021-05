El nou cap de la Guàrdia Civil a Catalunya: «Vaig tenir una bona relació amb Puigdemont»

El mallorquí José Luis Tovar és el nou cap de la Guàrdia Civil a Catalunya després d'una llarga carrera en la qual, entre entre altres destinacions, va ser durant sis anys el cap la Comandància de Girona on va coincidir amb Carles Puigdemont, quan el polític d'Amer era alcalde, amb qui va mantenir «una relació institucional molt correcta». En una entrevista al Diario de Mallorca, del mateix grup editorial que Diari de Girona, Tovar assegura que en aquella època «res feia pensar» el protagonisme que ha acabat tinguen Puigdemont en el procés independentista: «Hi vaig tenir una relació institucional molt correcta. Jo assistia a les reunions de la Junta Local de Seguretat a l'Ajuntament amb ell com a alcalde. I abans de ser alcalde, també coincidim en diferents actes, i vam tenir sempre una bona relació. Després ja, cadascun és amo de prendre les seves decisions i decideix cap a on anar».

En l'entrevista, Tovar també va parlar de l'actual cap dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, amb qui ja ha tingut contacte en aquests seus primers dies en el càrrec. «He tingut dues reunions amb ell durant aquest període i les relacions són estupendes; tenim una relació operativa molt correcta», detalla Tovar en l'entrevista tornant a citar la seva etapa en la comandància gironina per ressaltar la seva bona relació amb Trapero: «Ja ho era quan jo vaig estar destinat a Girona fa sis anys, i continua sent així».

Catalanoparlant i coneixedor de Catalunya, José Luis Tovar no creu que el clima polític derivat del procés independentista hagi de condicionar la seva feina- «La política del dia a dia no ha de condicionar a la Guàrdia Civil. La política que ens condiciona a nosaltres és la que genera l'acció parlamentària quan es promulga una llei. Quan aquesta llei es publica és quan la Guàrdia Civil es veu implicada, perquè la seva obligació és fer-la complir «, argumenta que el nou cap de la Guàrdia Civil a Catalunya qui assegura no tenir «informació concreta de quin ha estat el problema» sobre la polèmica al voltant de la vacunació de Guàrdies Civils i Policies Nacionals a Catalunya.