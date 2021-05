Jucil i Jupol temem "haver de tornar al TSJC per la segona dosi"

El sindicat de la Policia Nacional JUPOL i l'associació de la Guàrdia Civil JUCIL han afirmat que temen d'haver de tornar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) perquè els posin la segona dosi de la vacuna. Els sindicats han qualificat com un "èxit rotund" que el TSJC els hagi "donat la raó" i ara confien en poder arribar aviat al 80% d'agents vacunats. "Esperem que no sigui només un caramel perquè callem", ha afegit el portaveu de Jupol, Pablo Pérez. Els sindicats han explicat davant les instal·lacions policials de la Zona Franca on es vacunaran els agents que s'ha creat "un total descontrol" i lamenten que agents que estaven de vacances o permisos hagin de tornar per vacunar-se durant els propers deu dies.

"És una llàstima que hàgim d'acudir a instàncies judicials per ser vacunats", ha afirmat Pérez, que s'ha mostrat "agraït" al TSJC mentre ha dit que el Govern de la Generalitat els té abandonats i el ministeri de l'Interior i de Sanitat miren cap una altra banda.

La secretària regional de Jucil, Milagros Cívico, ha dit que estan "en total desacord" amb els arguments de la Generalitat de Catalunya per no haver-los vacunat en un percentatge similar als Mossos d'Esquadra i que el seu objectiu "no és aturar la vacunació a ningú i molt especialment als majors de 70 anys". "Si ens haguessin vacunat no hauríem interposat una demanda", ha reblat.

Els sindicats no disposen de les xifres d'agents que es vacunaran perquè les llistes "s'han de refer dia a dia, hi ha gent que abans no volia i ara sí, que ara està de vacances, és complicat", ha exposat Civico.

En el mateix sentit s'ha pronunciat Marcos Veira, de Jupol: "S'ha generat un total despropòsit, mols es quedaran sense vacunar perquè estan en altres províncies i no arribaran a temps".

Han explicat que les vacunes de Barcelona les subministrarà personal mèdic del Departament de Salut a les instal·lacions policials de la Zona Franca. A la resta de territoris s'administraran a les comandàncies de la Guàrdia Civil, segons han indicat.