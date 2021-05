Els Mossos alerten d'una campanya d'extorsions a usuaris de webs de serveis sexuals

Els Mossos d'Esquadra alerten d'un augment significatiu de les amenaces i extorsions a usuaris de webs relacionades amb l'oferta de serveis de sexuals. En els últims tres mesos, els Mossos han rebut més de 90 denúncies a Catalunya de diverses persones que han patit algun tipus d'amenaça telefònica després de consultar algun anunci inclòs en aquests portals. Aquests anuncis s'inclouen als portals que ofereixen serveis sexuals a mode d'esquer per captar l'atenció de les víctimes potencials.

Les víctimes, després d'haver mantingut contacte telefònic amb els i les suposades treballadores sexuals que ofereixen els seus serveis en webs especialitzats en aquesta temàtica, comencen a rebre un seguit de trucades i missatges d'un suposat "proxeneta" que, amb amenaces i violència verbal, els reclama el pagament d'una compensació econòmica per haver molestat o haver fet perdre el temps a les seves treballadores.



Anuncis falsos

En tots els fets investigats el patró delictiu es repeteix: els autors insereixen anuncis falsos a les pàgines web de contactes sexuals i esperen que els potencials clients hi contactin. Davant la impossibilitat de prestar el servei, inicien un assetjament constant a les víctimes, amb amenaces verbals de mort i l'enviament de missatges amb vídeos i imatges amenaçadores, als quals normalment s'exhibeixen armes de foc. Els policies han pogut comprovar que aquests vídeos i imatges els han obtingut els extorsionadors de les xarxes socials i estarien totalment desvinculats de la seva capacitat delictiva.

Amb aquestes comunicacions els extorsionadors intenten crear un clima d'intimidació a les víctimes perquè satisfacin mitjançant ingrés en compte bancari o transferència el pagament sol·licitat, normalment una quantitat econòmica fàcilment assolible en un curt termini de temps i que pot variar en funció de les persones.

Els Mossos recomanen que davant la recepció d'aquest tipus de trucades o missatges no els responguin i que no s'alarmin, ja que l'amenaça no s'ha de considerar com a real. Es recomana bloquejar el telèfon des del qual es reben les amenaces i adreçar-se a la comissaria de Mossos més propera, amb tota la informació de referència, per interposar la corresponen denúncia.