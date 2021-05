Prop de 1.200 desallotjats de festes i «botellons» als carrers de Barcelona

La Guàrdia Urbana de Barcelona (GUB) va desallotjar un total de 1.199 persones la nit i matinada passades en botellons al carrer i en cinc festes il·legals a locals. 630 persones van ser desallotjades del carrer i 569 en les festes il·legals a dos locals de la capital catalana.

En paral·lel, els Mossos d'Esquadra van denunciar una trentena de persones per una celebració en un descampat a Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat). L'avís, que es va rebre pels voltants de les 23.40 hores, alertava d'un nombrós grup de gent que consumia begudes alcohòliques i escoltava música en una zona aïllada del municipi. Els Mossos van denunciar 23 persones per incompliment de les mesures sanitàries per la covid-19 i 6 per tinença de drogues.