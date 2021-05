Unió de Pagesos veu «difícil» que es puguin vacunar 22.000 temporers

El responsable de l'àrea de temporers d'UP a Lleida, Jaume Pedrós, va informar que aquest any arribaran per treballar en la campanya de la recollida de la fruita entre 22.000 i 25.000 persones al Segrià, una comarca que l'any passat va estar confinada a l'estiu com a conseqüència de l'alta incidència del coronavirus.

Les últimes setmanes, va explicar Pedrós, han mantingut reunions amb representants del Govern central, del Govern català i del Procicat per estudiar com vacunar aquestes persones en l'inici de la campanya.

«A Catalunya no hi ha Govern, el que hi ha està en funcions. A Madrid veuen frenada l'arribada de vacunes... En fi, està complicat que s'arribi a temps», va alertar Pedrós.

La campanya de la recollida de la fruita, va indicar, hauria d'haver començat ja amb la recol·lecció dels primers fruits, però s'ha ajornat uns vint dies per les gelades de les últimes setmanes.

«La campanya no es presenta bé -va continuar. La primera fruita s'ha perdut, i ara cal veure com han quedat afectades la pera i la poma. Molta haurà d'anar directament a la indústria i no al mercat per al consum directe».

Pedrós va demanar, en conseqüència, que «els temporers que no tinguin ja contracte, per favor, que no vinguin» a Lleida, perquè «difícilment trobaran feina aquest any» i la seva presència als carrers genera, «a més de mala imatge», problemes per a la contenció de la pandèmia.

Menys llocs de treball

En anys anteriors, va dir, moltes d'aquestes persones que arribaven al Segirà sense contracte s'apuntaven a la borsa de treball de la Unió de Pagesos, des d'on els agricultors els podien contractar per als dies en què tenien una punta en la càrrega de treball.

Aquesta situació, va insistir, no es donarà aquest any com a conseqüència de la mala campanya que esperen arran de les gelades.