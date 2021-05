Un brot de covid-19 afecta quinze dels divuit guàrdies civils destacats a Vandellòs II

Quinze dels divuit agents de la Guàrdia Civil destacats a la central nuclear Vandellòs II han donat positiu per covid-19. Els policies formen part del Grup de Reserva i Seguretat (GRS) de Barcelona i s'encarregaven de part de la seguretat de la instal·lació energètica, segons ha informat la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). L'entitat ha denunciat en un comunicat que a Catalunya hi ha una "greu discriminació" cap als membres del cos per no haver estat vacunats. A la central ara hi ha un altre grup de quinze agents del GRS de Lleó, que sí que han rebut la vacuna de la covid-19 i que han donat negatiu a les proves PCR. Els policies contagiats es troben aïllats.