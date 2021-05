La causa per corrupció contra Laura Borràs arriba a mans del TSJC

Més de tres setmanes després que el Tribunal Suprem remetés al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) la causa seguida contra la presidenta del Parlament, Laura Borràs, pels delictes de malversació, prevaricació, falsedat documental i frau a l'administració, mentre va estar al capdavant de la Institució dels Lletres Catalans (ILC), la seva Sala Civil i Penal s'ha fet càrrec del procediment, segons va informar ahir el mateix TSJC.

La lletrada de l'Administració de Justícia (antiga secretaria) de la Sala ha registrat la recepció de la causa, la instrucció de la qual ha correspost per repartiment al magistrat Jordi Seguí, encara que de moment l'únic pas que s'ha donat ha estat el de traslladar el cas a la Fiscalia perquè informi sobre la competència, extrem que aquí presenta pocs dubtes, donada la condició d'aforats davant del TSJC dels diputats del Parlament per fets comesos a dins de Catalunya.

La instrucció d'aquest procediment, que fonts de l'alt tribunal donen pràcticament per acabada, ha estat molt accidentada, a causa dels diferents furs que tenen els càrrecs públics per als quals ha estat triada Borràs i que han arrossegat amb ella l'altre imputat en el procediment, l'informàtic presumptament afavorit per Borràs a través de la presumpta fragmentació de contractes per no haver de treure a concurs les adjudicacions que li concedia.

De fet, el Suprem va assumir la recerca de la causa al desembre de 2019 després d'inhibir-se un jutjat de Barcelona al seu favor, ja que Borràs era diputada al Congrés i per tant només podia ser investigada i jutjada per l'alt tribunal. Durant aquest temps, l'alt tribunal va oferir a l'ara presidenta del Parlament declarar voluntàriament com a imputada, una opció que ella va rebutjar i que va obligar a cursar el corresponent suplicatori a la cambra baixa per poder prendre-li declaració.

Amb l'autorització del Congrés a la mà, Borràs va comparèixer davant l'instructor, el magistrat Eduardo de Porres, però, es va negar a declarar sense un informe policial sobre el veritable cost dels treballs que va adjudicar a l'altre imputat, Isaïes Herrero.