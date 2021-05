ERC detecta un «punt d'inflexió» i JxCat li diu que no hi ha acord

La secretària general adjunta d'ERC i portaveu del partit, Marta Vilalta, va assegurar que les negociacions amb JxCat per a la investidura del pròxim president de la Generalitat han assolit un «punt d'inflexió» el cap de setmana passat i va descartar «de moment» un Govern en solitari dels republicans. ERC havia marcat l'1 de maig com a «marc temporal» per desencallar la investidura de Pere Aragonès com a president. En una roda de premsa celebrada ahir, Vilalta va afirmar que aquest «punt d'inflexió», que no va detallar, els ha fet replantejar-se la possibilitat d'un executiu en minoria per seguir negociant amb JxCat. «Creiem que estem anant en la bona direcció i que en les properes hores podríem arribar a aquest principi d'acord», va dir.

Malgrat tot, va reconèixer que al partit de Carles Puigdemont li cal un «marge de temps» i per això va demanar «una certa prudència» abans de donar per feta l'entesa i descartar que ERC formi un executiu en minoria. «No podem ni volem descartar aquest escenari de futur perquè aquest país necessita un Govern el més aviat possible», va assenyalar. De fet, va advertir que si no fructifica l'acord amb JxCat treballaran «per evitar unes eleccions». «Seria irresponsable portar la investidura i la formació d'un nou Govern fins al límit, com ho ha sigut allargar una negociació fins aquí», va lamentar.

El canvi en la tendència negociadora de JxCat que ha detectat ERC es va produir dissabte a la reunió que els equips negociadors van mantenir al centre penitenciari de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada, on hi ha empresonats els líders d'ambdues formacions: el president d'ERC, Oriol Junqueras, i el secretari general de JxCat, Jordi Sànchez. Segons Vilalta, a la trobada van percebre un «canvi de tendència en la voluntat negociadora» dels seus interlocutors «i voluntat de desbloquejar l'acord». «Ara ens donem aquest marge per acabar de concretar aquest acord, que estarà tancat en el seu conjunt quan ho haguem abordat tot», ha detallat la portaveu republicana.

Tot i això, JxCat va negar que hi hagi hagut cap «punt d'inflexió» a les negociacions amb ERC. La portaveu de Junts, Elsa Artadi, que va assegurar que «no hi ha hagut un abans i un després de l'1 de maig», data que ERC havia posat com a límit per explorar un govern alternatiu. Artadi va refredar la possibilitat i va remarcar que l'única data límit és el 26 de maig. D'altra banda, l'executiva de Junts va decidir que el possible acord amb ERC se sotmetrà a votació de les bases. Dos dies després que expirés la data límit que ERC havia marcat per arribar a un acord amb JxCat –l'1 de maig-, Artadi va dir que no han notat que hi hagués hagut cap canvi.

«No viable»

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, va assegurar que no farà una ronda de consultes fins que tingui la «certesa» que el candidat d'ERC, Pere Aragonès, té possibilitats de ser investit president de la Generalitat. En una entrevista a l'ACN, Borràs va descartar així que es produeixi una altra investidura fallida i considera que Salvador Illa (PSC) és un candidat «no viable» ja que té una majoria de vots en contra. La presidenta de la cambra catalana va avançar que probablement aquesta vegada la ronda amb els grups tindrà un format telefònic i davant les peticions de diversos partits perquè faci ja aquesta ronda, Borràs va respondre que té contactes informals per prendre la temperatura a les negociacions.

El candidat del PSC a la presidència de la Generalitat, Salvador Illa, va criticar ahir que Borràs vulgui fer la nova ronda de contactes amb els partits de l'arc parlamentari per la via telefònica.