Els estudiants hauran de portar la mascareta durant els exàmens de la Selectivitat

Les proves d'accés a la universitat (PAU) –ara anomenada avaluació del batxillerat per a l'accés a la universitat (EBAU)– es portaran a terme a Catalunya entre els dies 8 i 11 de juny i mantindran l'estructura i organització que es va aplicar en la convocatòria de l'any passat, segons fonts de la Secretària d'Universitats de la Generalitat. En la convocatòria del 2021, «es mantindran les adaptacions adoptades en la del 2020», amb la diferència que les PAU «tornen a les dates de sempre», el mes de juny, tot i que, com l'any passat, es continuaran portant a terme en quatre dies en lloc dels tres que eren habituals abans de la pandèmia. Les finestres s'hauran de mantenir obertes durant tota la durada de les proves i, a més, l'ús de mascareta serà obligatori durant els exàmens, a diferència de la selectivitat de l'any passat.

«Les mesures de seguretat són, en principi, les mateixes que l'any passat. Però en l'última edició, la decisió de poder treure's la mascareta per fer l'examen la va prendre el Procicat el mateix dia de les proves», afirmen fonts d'Universitats, que adverteixen que, si bé en aquests moments «l'ús de la mascareta és obligatori, arribat el moment informarem de qualsevol canvi que es pugui produir, en funció del que dictaminin les autoritats sanitàries».

Així, com en l'edició del 2020, les proves estaran marcades per més distanciament entre alumnes i altres mesures d'higiene, i més flexibilitat en les opcions a desenvolupar per l'alumne en cada prova. De la mateixa manera que el 2020, es mantindran tres franges horàries per als exàmens, que són de 09.00 a 10.30 h, de 12.00 a 13.30 h i de 15.00 a 16.30 h, i les pauses entre proves es destinaran a la neteja i desinfecció de les instal·lacions. Com l'any passat, els exàmens seran a universitats, però també a centres de secundària, públics i concertats, per tal de poder habilitar més espais.