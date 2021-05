Catalunya aixecarà el toc de queda i permetrà l'entrada i sortida de Catalunya

El vicepresident del Govern en funcions de president substitut, Pere Aragonès, ha anunciat aquest dimarts que el proper 9 de maig, amb la fi de l'estat d'alarma, s'aixecarà el toc de queda i el confinament perimetral de Catalunya.

Després de la roda de premsa del Consell Executiu, Aragonès ha justificat la decisió per la consolidació de la tendència a la baixa de les dades epidemiològiques i el bon ritme del procés de vacunació.

"A partir del 9 de maig s'aixecarà el confinament nocturn, però el Govern no descarta aplicar alguna mesura si les dades empitjoren en un futur", ha dit Aragonès, que ha assegurat que la Generalitat disposa de les eines jurídiques necessàries per gestionar la situació.

El Govern sí que mantindrà la limitació de sis persones a les trobades. Per poder aplicar aquesta mesura ja diumenge, portarà la proposta entre demà i demà passat al TSJC per rebre'n l'aval.

De moment, l'executiu en funcions s'esperarà per crear més instruments jurídics per aplicar noves mesures -que ara no troba urgents-, via decret llei o les "fórmules" necessàries per "no crear confusió", segons ha argumentat Aragonès.

