Sis anys de presó per als dos acusats d'una agressió sexual doble a Manresa

L'Audiència de Barcelona ha condemnat a sis anys de presó els dos joves acusats d'una agressió sexual doble a Manresa el desembre de 2019. Tot i que fiscalia demanava per a cadascun dels acusats una pena d'onze anys, finalment el jutge els ha condemnat a sis per un delicte d'agressió sexual. A més, a un d'ells, li afegeix un any més de presó per un delicte de lesions i, a l'altre, tres mesos de multa per un delicte lleu de lesions. Tots dos hauran d'indemnitzar les víctimes amb més de 12.000 euros. També s'ha acordat substituir la pena de presó per l'expulsió de l'Estat un cop s'hagin complert tres quartes parts de la pena o bé quan accedeixin a la llibertat condicional o al tercer grau penitenciari.

Durant el judici, les dues joves –una de les quals tenia 15 anys en el moment dels fets- van assegurar que els dos acusats les van intimidar amb un ganivet per poder mantenir relacions sexuals amb elles. Els dos nois van negar els fets i van declarar-se innocents.

Ara, l'alt tribunal ha interposat una pena de sis anys de presó per a un d'ells, que respon a les inicials Y.F., com a autor d'un delicte d'agressió sexual i l'ha condemnat a pagar una indemnització de 12.140 euros a la víctima. A més, haurà de pagar una multa de 540 euros per un delicte lleu de lesions. Pel que fa a l'altre acusat, que respon a les inicials A.N., l'alt tribunal el condemna a set anys de presó, un dels quals per lesions.