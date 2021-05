Mossos i policies locals treballen en un dispositiu per evitar un «mal ús» de la llibertat nocturna

El conseller d'Interior en funcions, Miquel Sàmper, ha explicat aquest dimecres que s'està treballant un dispositiu amb les policies locals de cara l'aixecament del toc de queda. En una entrevista a l'ARA, Sàmper ha dit que "ha d'haver-hi un dispositiu per no fer un mal ús de la llibertat nocturna". En aquest sentit, ha assegurat que els consten "moltes cites" per trobar-se en places de pobles o en platges aprofitant que la matinada de dissabte a diumenge hi haurà llibertat per moure's a partir de les dotze de la nit. "La gent podrà estar allà on vulgui però haurà de complir les mesures implícites per la covid", ha advertit. Per això, ha afegit, se sancionarà persones que estiguin a menys d'1,5 metres o persones que no portin mascareta.

Tot i això, ha admès que en realitat el que es pretén amb les sancions és que tinguin un efecte dissuasiu.

La competència a partir de dissabte, ha assegurat, és de les policies locals però hi ha una coordinació amb els Mossos d'Esquadra per actuar "allà on no arribin" les policies locals.

Sàmper ha demanat que la sortida de la ciutadania sigui "ordenada" i en aquest context ha indicat que divendres hi ha prevista una reunió amb el sector de l'oci nocturn, un sector que "en breu" hauria de tenir una resposta per a la seva reobertura.