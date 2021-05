Salut preveu començar a vacunar la franja de població de 40 a 49 anys al juny

El Departament de Salut preveu iniciar la vacunació del grup de població de 40 a 49 anys el pròxim mes de juny, si es compleix el calendari de lliurament de vacunes. Així ho ha assegurat aquest dimecres la consellera Alba Vergés, que augura que juny serà el mes en què es vacunarà "amb més intensitat". El departament que dirigeix ja ha anunciat que el pròxim dilluns, 10 de maig, comença la immunització massiva dels catalans d'entre 50 i 59 anys.

En una entrevista a RAC1, Vergés ha qualificat d'"esperançadores" les xifres epidemiològiques -millora d'indicadors i una sola mort per covid en les últimes 24 hores- i ha valorat l'efecte de la vacunació "intensa". "Si podem tenir la situació sota control, la perspectiva és la d'anar recuperant la vida", ha dit en un missatge d'optimisme. Per aquest motiu, ha expressat la seva confiança a no haver de tornar a recórrer al toc de queda una vegada aquest decaigui el diumenge amb la fi de l'estat d'alarma. Amb tot, ha demanat a la ciutadania que porti "el màxim de ben possible" la desescalada i ha demanat "no fer-ho tot de cop". "No es tracta de sortir al carrer i fer coses massives", ha dit recordant que es manté el límit màxim de sis persones en reunions socials. "Intentem no fer de cop tot el que tenim pendent", ha insistit.

Preguntada sobre la reobertura de l'oci nocturn, Vergés ha explicat que el govern català està treballant plans sectorials per a veure com pot realitzar-se, encara que ha assenyalat que aquesta reobertura haurà de ser progressiva. De moment ha anunciat que es farà una prova pilot a Sitges que haurà d'anar acompanyada d'"un cert aval científic" per veure amb quines mesures podria reobrir el sector.

Respecte al comerç, la 'consellera' ha apuntat que amb la finalitat del toc de queda els comerços podran obrir fins a les 22.00 hores -ara han de tancar a les 21.00 hores- però ha advertit que el Govern haurà de confirmar-ho.

Així mateix, ha admès que el pròxim pas de la desescalada podria ser ampliar els aforaments permesos en alguns sectors, com per exemple el de la cultura.

