El TJUE tramitarà la consulta de Llarena sobre euroordres sense urgència

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha admès a tràmit la qüestió prejudicial plantejada pel jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena per decidir el següent pas a seguir en relació amb les euroordres cursades contra els processats en rebel·lia, l'expresident català Carles Puigdemont i els exconsellers Clara Ponsatí i Toni Comín, així com la secretària general d'ERC, Marta Rovira. No obstant això, la tramitarà pel procediment ordinari, no l'accelerat, com en el seu moment va fer amb el dubte relatiu a Oriol Junqueras, que estava pres. Llarena va centrar la seva petició d'assessorament en la decisió de la justícia belga de denegar el lliurament de l'exconseller Lluís Puig en entendre que l'òrgan competent per instruir la causa a Espanya no era el Suprem sinó un tribunal català.