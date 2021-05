Les embarassades amb símptomes d'ansietat augmenten durant la pandèmia

Les consultes i arribades a urgències de dones embarassades amb símptomes d'ansietat i depressió han augmentat durant la pandèmia, sobretot per un suport social menor a causa de confinaments i restriccions. Ho destaca la cap de la secció de Psiquiatria de Vall d'Hebron, la doctora Gemma Parramon Puig, a l'ACN amb motiu del Dia de la Salut Mental Materna, que se celebra el primer dimecres de maig amb l'objectiu de trencar tabús i donar visibilitat a uns problemes que poden patir totes les dones. Es calcula que dues de cada deu dones presenten problemes de salut mental des que decideixen ser mares, durant l'embaràs i/o el primer any de vida del nadó; una xifra que «probablement és més alta», adverteix la doctora Parramon Puig.

L'accés a la consulta o tractament; el coneixement del que és patològic o no; l'entorn i el temor als prejudicis socials i culturals podrien fer que la incidència de problemes i patologies mentals en les embarassades fos bastant més alta. Alguns estudis apunten que un 75% dels problemes de salut mental durant l'embaràs i el postpart no es diagnostiquen ni es tracten. En una entrevista a l'ACN, la coordinadora del programa de Salut Mental Perinatal, la doctora Parramon Puig, assenyala que moltes dones no consulten quan tenen símptomes pel temor a ser vistes com a «males mares».

«Sentir-te trista en algun moment és el més normal del món. Estem vius i per això tenim emocions. Però, per exemple, quan no pots gaudir de la criatura o prefereixes estar sola i aïllada, vol dir que les emocions han passat a ser símptomes que interfereixen en el dia a dia i això requereix un tractament, psicològic o farmacològic», diu la coordinadora del programa de Salut Mental Perinatal.