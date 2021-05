La fiscalia avala un màxim de sis persones en trobades socials a Catalunya

La Fiscalia Superior de Catalunya no s'oposa a les mesures proposades per la Generalitat per combatre la covid-19 a partir del proper diumenge, quan decau l'estat d'alarma, i que vulneren drets fonamentals. Així, en un escrit remès al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que ha d'avalar les mesures, no s'oposa a limitar a un màxim de sis persones les trobades socials i familiars i a limitar l'aforament màxim de les cerimònies religioses.

