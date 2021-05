L'Audiència de Lleida ratifica la condemna de 6 mesos de presó a Pablo Hasel per agredir un periodista

L'Audiència de Lleida ha ratificat aquest dijous, en una sentència d'apel·lació, la condemna de sis mesos de presó al raper Pablo Hasél, per un delicte de lesions per agredir un periodista de TV3 en una roda de premsa al Rectorat de la Universitat de Lleida (UdL), ocupat per estudiants i persones que no hi estudiaven el juny del 2016.

La sentència confirma íntegrament la que va dictar el jutjat penal 1 de Lleida el març del 2020 per la qual s'imposa a Hasél, empresonat a Lleida per una sentència de l'Audiència Nacional per enaltiment del terrorisme i injúries a la Corona, una multa de 18 mesos amb quota diària de 10 euros i el pagament d'una indemnització al periodista lesionat de 12.150 euros, ha informat la Fiscalia de Lleida en un comunicat.

L'Audiència de Lleida condemna a cadascun dels altres tres condemnats per un delicte de coaccions a pagar una multa de 18 mesos amb quota diària de 10 euros.