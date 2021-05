Els rastrejadors de Ferrosser reclamen la nul·litat dels acomiadaments

El judici contra el Departament de Salut per no assumir la subrogació dels llocs de treball dels rastrejadors de l'empresa Ferrosser ha quedat vist per a sentència després que ahir tingués lloc el judici a la sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). L'advocat dels empleats va reiterar que «no es va seguir» el protocol «corresponent» i, per tant, va demanar que es declari la «nul·litat» dels acomiadaments del 31 de gener passat. Per contra, els lletrats de l'empresa Ferrosser -filial de Ferrovial-, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i la Generalitat volen que es desestimi la demanda. Asseguren que el material probatori és «poc consistent» i recorden no es compleixen els elements per justificar una subrogació.

La demanda fa referència a la situació dels 800 treballadors que fins a finals del mes de gener desenvolupaven les tasques de rastrejadors covid-19, contractats per l'empresa Ferrosser. Tots ells van quedar fora del servei quan la Generalitat el va internalitzar el mes de febrer. L'advocat dels afectats va tornar a recordar ahir que la Generalitat va extingir els seus contractes de forma prematura.

Així, va defensar que les funcions que feien els treballadors llavors, «s'han anat incorporant posteriorment en un servei equivalent», així que entén que les necessitats continuen vigents. De fet, el lletrat també va qüestionar que, al seu moment, el servei anés a parar a mans d'una empresa externa, quan el mateix SEM hauria pogut «desenvolupar la tasca». En aquest sentit, l'advocat va considerar que existeix jurisprudència establerta que especifica l'obligatorietat de seguir el procediment dels acomiadaments col·lectius, quan la causa de les extincions contractuals és la resolució anticipada d'un contracte.