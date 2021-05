Torra no pagarà les multes de la JEC: «Caldrà que em robin si volen cobrar»

L'expresident de la Generalitat Quim Torra assegura que no vol pagar les tres multes que li imposa la Junta Electoral Central (JEC) per no haver retirat les pancartes i llaços grocs de la façana de la Generalitat el 2019. En un comunicat, l'expresident diu que les multes, d'un total de 8.500 euros, «formen part d'un procés repressiu de coerció de la llibertat d'expressió i de persecució de l'independentisme a Catalunya». «No pagaré aquestes multes i, per tant, caldrà que em robin aquests diners si els volen cobrar», assegura. De fet, Torra afirma que no les pagarà voluntàriament i afegeix que està «disposat a anar a la presó, si cal».

Torra recorda que ja ha intentat recórrer aquestes tres sancions a la justícia, però es va acabar desestimant. Assegura que aquestes sancions formen part d'un plet legal encara viu perquè té intenció de recórrer-lo al TEDH per a la seva defensa.

«Jo no pagaré voluntàriament aquestes multes, formen part del saqueig de legalitat que fa anys, decennis i segles que l'estat espanyol executa als Països Catalans», afirma, per afegir després que «mai» ordenarà cap pagament a la JEC perquè «actua de manera irregular per perseguir l'independentisme i els drets fonamentals com la llibertat d'expressió».

L'expresident també diu que no vol que ningú pagui les multes per ell, tampoc la Caixa de Solidaritat, tot i que els agraeix que s'hi hagin ofert.