El Tribunal de Comptes reclama 4,5 milions d'euros per despeses del Diplocat del 2013 al 2017

El Tribunal de Comptes calcula, provisionalment, que els imports que podria reclamar per les activitats suposadament irregulars del Diplocat durant el 'procés' sobiranista, del 2013 al 2017, pugen a 4,55 milions d'euros. Així ho estableix un document que ha fet arribar a l'exsecretari general d'aquest organisme autònom de diplomàcia de la Generalitat Albert Royo. En l'escrit, al qual ha tingut accés l'ACN, el Tribunal de Comptes fa un llistat dels documents d'interès que afecten les conclusions de la causa sobre Royo, que el 29 i el 30 de juny haurà de personar-se al tribunal, ell o el seu advocat, juntament amb els expresidents Artur Mas i Carles Puigdemont, exconsellers i altres exalts càrrecs per les despeses internacionals del Govern.

Entre les principals partides que el tribunal estudia hi ha la contractació per 1,48 milions, dels serveis de l'ONG Independent Diplomat, les subvencions i ajudes a la Federació d'Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes (FOCIR) per 565.000 euros, els 460.000 euros per les visites a líders internacionals, els 382.000 euros per acció i sensibilització acadèmica, i els 308.000 per anàlisi i prospectiva. Altres imports menors van ser per la contractació d'un cap de premsa internacional, accions de sensibilització parlamentària, acadèmica, cultural i esportiva, la implicació de la societat en debats i en observació electoral, les visites a periodistes i líders d'opinió internacionals, la comunicació, promoció i contacte amb mitjans i xarxes, una demanda de dos treballadors pel tancament de l'oficina a Lleida, el lloguer d'un immoble a Brussel·les, i la contractació d'una empresa de treball temporal per a traducció i suport administratiu i d'una altra sobre marc legal i argumentari.

El Tribunal de Comptes ha citat per als propers 29 i 30 de juny els expresidents de la Generalitat Artur Mas i Carles Puigdemont, l'exvicepresident Oriol Junqueras, diversos exconsellers de Presidència, Economia i Exteriors com Francesc Homs, Neus Munté, Andreu Mas-Colell i Raül Romeva, i diversos ex-alts càrrecs del Govern, fins a la quarantena, per les despeses en política exterior i del Diplocat del 2011 al 2017. Hauran de comparèixer davant de la secció d'enjudiciament després de les denúncies de la fiscalia, l'advocacia de l'estat i les entitats Advocats Catalans per la Constitució i Societat Civil Catalana.

La instrucció de la causa, acordada el març del 2019 a instàncies del Congrés i el Senat, ja ha finalitzat, i al juny se celebrarà, si els previsibles recursos en contra no prosperen, l'acta de liquidació provisional per fixar la responsabilitat de cada polític i la quantia que hauria de retornar. Els dictàmens emesos per l'Advocacia de l'Estat i el ministeri fiscal respecte a aquest informe de fiscalització van donar lloc al trasllat dels antecedents a la Secció d'Enjudiciament del Tribunal de Comptes i a l'obertura de diligències preliminars que es van acumular a unes del 2018 relatives a les despeses del referèndum de l'1-O.

Un cop acabada la instrucció dels fets que es recollien en els dictàmens de l'Advocacia de l'Estat i el ministeri fiscal, s'ha dictat una providència per citar els presumptes responsables comptables. Entre ells, a banda dels ja citats hi ha els secretaris generals Roger Albinyana, Amadeu Altafaj, Lluís Bertran, Albert Carreras de Odriozola, David Mascort, Joaquim Nin, Jordi Vilajoana, Aleix Villatoro i Pau Villoria; a les interventores generals de la Generalitat, Maria Vidal i Rosa Vidal; als interventors delegats, Jordi Serra, Javier Acín, Virginia Astigarraga i Francesc Cubel; a l'exsecretari general del Diplocat, Alberto Royo, i als delegats de la Generalitat a Alemanya, Regne Unit, França, Ginebra, Polònia, EUA, Itàlia, Dinamarca, Portugal, Croàcia, Àustria i davant la Unió Europea.

Així mateix se cita els representants legals de la Generalitat de Catalunya, del Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (Diplocat), de les societats Advocats Catalans per la Constitució i Societat Civil Catalana, a l'Advocacia de l'Estat davant del Tribunal de Comptes i a la fiscalia per a la pràctica de la liquidació provisional complementària a la realitzada el 28 de gener del 2020.

Royo ha dit a Twitter que s'ha assabentat aquest dijous que el Tribunal de Comptes li reclama a ell 4,5 milions d'euros per "l'acció duta a terme com a secretari general del Diplocat del 2013 al 2017". "Consideren que la meitat de la feina feta era inconstitucional", afirma. Per això, ha fet una crida a la Caixa de Solidaritat per poder pagar aquests imports tant elevats. A més ha afegit que li han obert una segona causa penal per tot plegat que se suma a la de l'1-O que té oberta al jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona.