Confirmen 6 mesos de presó per a Pablo Hasél per agredir un periodista

L'Audiència de Lleida ha confirmat la condemna a sis mesos de presó al raper Pablo Hasel, actualment a la presó per enaltiment del terrorisme, per agredir el 2016 un periodista de TV3 en una tancada d'estudiants a la Universitat de Lleida, per a impedir «per la força» que gravés imatges. En la sentència, la secció primera de l'Audiència desestima el recurs de Hasel i ratifica definitivament la condemna que al març de l'any passat li va imposar el jutjat penal número 1 de Lleida.