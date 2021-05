La Fiscalia demana 9 anys de presó per a Pujol i entre 8 i 29 per als seus fills

La Fiscalia de l'Audiència Nacional ha presentat aquest divendres l'escrit de qualificació del cas contra la Família Pujol, on demana 9 anys de presó per a l'expresident de la Generalitat per delictes d'associació il·lícita i blanqueig de capitals, i entre 8 i 29 per als seus set fills i per a la dona del seu primogènit, Mercè Gironés. En concret són peticions de 29 anys de presó per a Jordi Pujol Ferrusola, 17 per a Mercè Gironés, 14 per a Josep, i 8 per a Pere, Oleguer, Oriol, Mireia i Marta. També demana cinc anys de presó per als 10 empresaris investigats.