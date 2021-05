L'Audiència Nacional arxiva la causa contra Marta Ferrusola per motius de salut

El jutge de l'Audiència Nacional Santiago Pedraz ha arxivat les actuacions contra Marta Ferrusola, dona de l'expresident Jordi Pujol, per "motius de salut", segons recull una interlocutòria que s'ha fet pública aquest divendres. Pedraz atén d'aquesta manera la petició de la defensa, que va demanar l'arxiu de la causa i va aportar documentació mèdica que demostra que pateix demència. La Fiscalia va demanar que se li practiqués un examen mèdic que es va dur a terme. El ministeri Fiscal va informar el jutge que no s'oposaria a l'arxiu si el jutge li traslladava els informes per poder instar la jurisdicció civil a que la incapaciti.

A la seva resolució, el magistrat indica que "com assenyala el Ministeri Fiscal cal tenir en compte les circumstàncies que concorren en el present cas i que es descriuen per la metge forense", i per tant cal "decretar l'arxiu de les diligències d'acord a l'article 779 de la Llei d'Enjudiciament Criminal".

D'aquesta manera Ferrusola deixa de constar a les actuacions per les que seran jutjats l'expresident de la Generalitat i els seus fills, acusats de delictes d'organització criminal o associació il·lícita, blanqueig de capitals, delicte contra Hisenda i falsedat documental.