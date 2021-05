La CUP afirma que la situació és incomprensible i no és una bona notícia

La CUP ha reaccionat a la nova 'picabaralla' entre ERC i Junts assegurant que manté vigent l'acord amb la formació republicana però insistint en la necessitat "d'un compromís de tot l'independentisme". "És incomprensible la situació que s'està vivint. No és una bona notícia i comprenem que molta gent no ho entengui", ha reconegut a l'ACN la diputada de la CUP Eulàlia Reguant, que ha recordat que les dues prioritats de la legislatura passen per donar una resposta a la crisi i que l'independentisme "recuperi la iniciativa". "Portem setmanes treballant amb Junts i ERC. Cal posar però per davant els interessos col·lectius als interessos de partit perquè és així com es dona validesa al 52% de vot independentista", ha recordat Reguant.