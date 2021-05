La Fiscalia demana 9 anys de presó per a Jordi Pujol i entre 8 i 29 per als seus fills

La Fiscalia Anticorrupció sol·licita nou anys de presó en el cas Pujol per a l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol Soley pels delictes d'associació il·lícita i blanqueig de capitals que entén que va cometre al costat de la resta de la seva família, «almenys des de 1991», amb «la ingent quantitat de diners» que van ocultar a Andorra, fruit de l'«afavoriment a determinats empresaris perquè resultessin adjudicataris de diferents concursos públics de l'Administració pública catalana».

El ministeri públic sol·licita la pena superior per al seu fill gran, Jordi Pujol Ferrusola, que suma 29 anys de presó per aquests mateixos delictes més els de falsedat en document mercantil, cinc contra la Hisenda Pública i frustració de l'execució, delicte que també comparteix amb la seva ex-dona pel pis que van vendre a la seva filla. La seva ex-dona, Mercè Gironès, s'enfronta a la segona pena més alta: 17 anys. El primogènit va ser el designat per Jordi Pujol i la seva dona, Marta Ferrusola, per gestionar els fons que tenien a Andorra i perquè s'ocupés de distribuir-los entre tots els membres de la família. La Fiscalia no l'esmenta a ella perquè ha estat exonerada de la causa pel jutge per demència sobrevinguda. La seva defensa va presentar a principis d'any un informe de la unitat de neurologia de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau de Barcelona que certifica que Ferrusola pateix Alzheimer des del 2018, malaltia que s'ha vist agreujada per un accident domèstic el passat mes d'agost, i va demanar que se la sotmetés a un examen forense per acreditar-ho.

El jutge Pedraz va accedir-hi i, un cop dictat l'informe del forense, la Fiscalia no es va oposar a l'arxiu, «sense perjudici» que se li donés trasllat dels respectius informes «a fi d'instar davant la jurisdicció civil la seva incapacitació». En sintonia amb aquest criteri, el jutge ha dictat un acte en el qual afirma que «han de tenir-se en compte les circumstàncies que concorren en el present cas» i arxiva les actuacions per a ella.

Més de 38 milions de multa

Per a Josep Pujol, la petició de pena es queda en 14 anys de presó per associació il·lícita, blanqueig, delicte fiscal i falsedat. La resta dels germans, Pere, Oleguer, Oriol, Mireia i Marta, s'enfronten a vuit anys pels dos primers delictes. Tot i que el jutge proposava jutjar els membres de la família Pujol per organització criminal, la fiscalia ha optat pel delicte d'associació il·lícita, en ser el previst quan es va iniciar la conducta presumptament delictiva que els atribueix i considerar-lo el més beneficiós per al reu. Pel blanqueig demana, a més, que se'ls imposi una multa per l'import al qual va ascendir: 38,8 milions d'euros, 8 de dòlars, 2,7 de marcs i 95.350 lliures.

Anticorrupció no dona crèdit a la versió oferta per la família que els diners d'Andorra procedien de l'herència de Florenci Pujol, pare de l'ex-president, per prevenir els problemes que pogués tenir el patriarca per dedicar-se a la política, i afirma en el seu escrit que aquest va acordar amb la seva dona que els fons procedents de l'activitat il·lícita executada durant els anys anteriors es distribuïssin en comptes oberts a nom d'ella, des dels quals, de vegades, va ordenar moviments sota la identitat de «mare superiora», i dels seus fills a la Banca Reig, que després es fusionaria amb Banc Agrícola donant lloc a l'Andbank.

Segons el fiscal, Jordi Pujol Soley va aprofitar la seva posició política per teixir una xarxa de clientelisme gràcies a la qual ell mateix i determinats empresaris afins al partit que liderava, CDC, es repartien «els quantiosos beneficis procedents de concursos públics la resolució dels quals depenia de les diferents administracions catalanes sota el control» d'aquesta formació.

Paradisos fiscals

El patrimoni il·lícitament obtingut, prossegueix la Fiscalia, va ser ocultat a Hisenda i el van anar aflorant mitjançant sistemàtiques operacions de blanqueig en què van intervenir els membres de la família de manera coordinada durant molts anys. El matrimoni Pujol-Ferrusola dirigia les operacions d'ocultació i aflorament; Jordi, Josep i Mercè Gironès van gestionar els beneficis obtinguts i, al costat de la resta dels seus germans, es van beneficiar «directament i conscient del producte de les conductes anteriors, coadjuvant a la seva ocultació». Per a això, van crear societats domiciliades a paradisos fiscals, van obrir comptes a nom de terceres persones i van fer múltiples transferències i ingressos en efectiu per repartir-se els fons il·lícits i disposar-ne en els seus comptes a Andorra.

El ministeri fiscal acusa també una desena d'empresaris, la cooperació dels quals considera necessària perquè la família pogués cometre el delicte de blanqueig de capitals. Per a ells sol·licita cinc anys de presó i multes en diferent moneda.