Pere Aragonès anuncia que ERC vol governar en solitari

El coordinador nacional d'ERC i vicepresident en funcions de president, Pere Aragonès, ha anunciat que ERC assumeix formar govern en minoria davant la manca d'acord amb JxCat. En roda de premsa aquest dissabte, Aragonès ha afirmat que després de 83 dies de negociacions "ha estat impossible avançar fins a un acord definitiu" i ha assegurat que la distància amb JxCat "segueix sent molt gran". Ha afegit que "no es pot demorar més la constitució d'un Govern" i per això demanarà a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, que s'iniciïn els tràmits per convocar un nou ple d'investidura "com més aviat millor". Aragonès ha confiat que Junts doni suport a aquest govern en minoria i ha explicat que també parlarà amb la CUP i els Comuns.

Aragonès ha comparegut davant dels mitjans de comunicació després d'una convocatòria feta aquest divendres a última hora i després d'una compareixença del secretari general de JxCat, Jordi Sànchez, on van veure un optimisme "que no encaixava" amb l'evolució de les negociacions. El republicà ha explicat que va parlar per telèfon i li va proposar una trobada que finalment "no va ser possible". Aquest matí han rebut una resposta a la darrera proposta d'ERC però ha assegurat que aquesta "torna al punt de partida del febrer" i constata que Junts es manté "inamovible".

Davant d'això, el candidat d'ERC a la presidència de la Generalitat ha afirmat que el país "ja no pot esperar més" i per això els republicans donen "un pas endavant" i assumeixen governar en minoria.



Discrepàncies sobre el Consell per la República

Entre els principals entrebancs per a l'acord hi ha el Consell per la República, ja que Aragonès ha explicat que en la darrera proposta de Junts es manté que en dos mesos aquest òrgan s'havia de reformular i passaria a ser l'espai de direcció del conjunt de l'independentisme, decidint qüestions com la relació entre el Govern i el govern espanyol en aspectes com la mesa de diàleg o els vots dels grups parlamentaris a Madrid. "Si en el principal tema de l'agenda política de la darrera dècada hi ha un òrgan que diu al Govern què ha de fer i quan ho ha de fer, això és una tutela i el president i la Generalitat no són uns gerents, no són uns administradors", ha manifestat.

Aragonès ha reivindicat que els resultats electorals del 14-F són "molt clars" i ha afegit que aquests "no es poden adulterar". El republicà ha reivindicat que la Generalitat és sobirana "i sota cap concepte ha de quedar supeditada" a un organisme o entitat externa. Ha afegit que si hi ha d'haver un espai de coordinació de l'independentisme ha de ser "neutral" i ha afirmat que sempre han dit que no acceptarien "tuteles".

A banda d'aquestes qüestions, Aragonès ha posat sobre la taula també que la Catalunya del 2021 "no és la Catalunya del 2018" i per això defensen "una nova estructura de Govern" que permeti donar respost als reptes actuals del país.

Segons Aragonès, "no hi ha predisposició per superar les qüestions que des del primer dia encallen" la configuració del govern i ha defensat que ERC s'hi ha implicat "al màxim, amb generositat i empatia".



Evitar la repetició electoral

El republicà ha deixat clar en tot moment que s'ha d'evitar la repetició electoral i que "és urgent" que hi hagi un Govern que permeti donar resposta a la crisi generada per la pandèmia i també al treball per l'amnistia i l'autodeterminació. A més, ha assegurat que la repetició electoral "posa en risc" la majoria independentista del 52%.

Aragonès ha repetit diverses vegades que va ser JxCat qui va fer, tant en públic com en privat, la proposta a ERC de governar en solitari i per això ha confiat que tothom compleixi "amb els seus compromisos". En aquest sentit però ha avançat que també parlaran amb la CUP, amb qui ERC ja té un acord, i amb els Comuns, però ha descartat buscar el suport del PSC. Així, continuaran treballant "per restablir consensos" amb Junts i no ha descartat que al llarg de la legislatura s'hi puguin incorporar "les formacions que facilitin la investidura al Govern".

Ara per ara però ha asseverat que l'únic Govern possible és el d'ERC en minoria ja que "no existeixen els consensos necessaris" que garanteixin un Govern fort i cohesionat d'ERC i JxCAT. "Avui no hi ha les bases perquè un Govern entre Junts i ERC sigui fort i cohesionat", ha declarat. Aragonès ha instat a que s'iniciï una nova ronda de contactes i es faci el ple d'investidura abans del 26 de maig, data límit per evitar unes noves eleccions.

El republicà ha explicat que abans de la compareixença pública ha comunicat la decisió de l'executiva d'ERC a Jordi Sànchez. El vicepresident en funcions de president ha volgut deixar clar que aquest anunci d'ERC de governar en minoria "no és una tàctica negociadora" sinó "una decisió". Ha recordat que els republicans van donar com a marge per a un acord l'1 de maig i que finalment han estat negociant un setmana més. "No podem allargar la negociació de forma agònica", ha manifestat.