Treball regularitza en l'últim any i mig 23.400 contractes temporals i els fa indefinits

La Inspecció de Treball depenent de la Generalitat de Catalunya va regularitzar 23.400 contractes temporals i va obligar les empreses a transformar-los en indefinits al llarg de l'últim any i mig. Així es desprèn del balanç de l'activitat inspectora efectuat ahir pel conseller d'Empresa i Treball, Chakir El Homrani. Si se sumen el conjunt d'actuacions de l'exercici 2020, la Inspecció va multar o requerir a les empreses catalanes un total de 140,6 milions d'euros per diferents irregularitats en matèria de contractació, prevenció de riscos laborals o treball «en negre».

La pandèmia ha suposat un increment notable de la càrrega de treball dels 145 agents, entre inspectors i subinspectors, adscrits a la Generalitat, que han de vetllar pels drets de gairebé 3,4 milions de treballadors. Els agents de la «policia laboral», que treballen en cooperació amb els adscrits al Ministeri de Treball, han vist com els ERTOs i els EROs han concentrat gran part de la seva atenció durant l'últim any. Gran part dels expedients necessiten un informe d'Inspecció que acrediti la conveniència de l'expedient i que aquest no incorre en il·legalitats. El Departament de Treball ha efectuat 19.332 informes des de la declaració del primer estat d'alarma.

A això s'han sumat també les actuacions en matèria de prevenció de riscos laborals vinculades amb la COVID. Des de juny de l'any 2020, quan l'Estat va habilitar els inspectors per revisar les matèries de salut pública (tradicionalment aquesta tasca era de la conselleria de Salut), els inspectors de treball catalans han efectuat 2.622 operacions, aixecant multes o requeriments per valor de 420.040 euros, segons les dades de l'informe.

Altres dades que deixa el balanç presentat ahir pel conseller Chakir El Homrani són el descens del 30% en les actuacions vinculades amb accidents de treball, marcades aquestes per la baixada de l'activitat econòmica i el confinament durant la primera meitat de l'any 2020. Durant aquest exercici, la Inspecció va donar d'alta 6.235 persones que treballen sense contracte i va localitzar 2.162 empleats contractats a temps parcial i que haurien d'estar a temps complet.

Una altra dada que revela l'activitat inspectora és la manca de control sobre si les empreses estan complint o no amb la normativa del registre de jornada. Aquesta llei, vigent des de l'any passat, obliga les companyies a registrar i controlar efectivament el temps que treballen els seus empleats, i si aquests incorren en excessos de jornada o no.