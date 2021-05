Artadi avisa Aragonès: "Junts no ha dit mai que regalarà els vots per a la investidura"

La diputada i negociadora de Junts, Elsa Artadi, no ha garantit els vots al candidat d'ERC, Pere Aragonès, per a la investidura. "Si ara ERC vol passar d'un acord de legislatura a només un acord d'investidura, això s'ha de negociar i aquest acord ha de passar per les bases del nostre partit", ha assenyalat Artadi aquest diumenge als micròfons de Catalunya Ràdio i Rac1. "Junts no ha dit mai que regalarà els vots gratis a Aragonès", ha avisat Artadi, que també ha reclamat a ERC que es "torni a asseure" a la taula de negociació. "Nosaltres no ens hem aixecat de cap taula. El gir de guió i el moviment unilateral d'ERC de trencar negociacions va ser ahir una gran sorpresa per a nosaltres", ha afirmat la diputada i negociadora de Junts.

"Però ERC igualment necessita dels nostres vots per fer un govern en solitari ja que només té 33 diputats dels 135", ha recordat Artadi, que igualment ha carregat contra els republicans per voler negociar "a través dels mitjans" amb la roda de premsa d'ahir dissabte per anunciar la voluntat d'abandonar la coalició amb Junts i provar de governar en solitari. "Un minut abans de sortir en roda de premsa, Aragonès parla amb Jordi Sànchez durant un minut. Ni sabíem tot el contingut de la roda de premsa ni sabem què passa ara", ha desvetllat la diputada i negociadora de Junts. "No hi ha cap proposta concreta d'acord d'investidura sobre la taula. Nosaltres, sigui el que sigui, hem d'acabar passant-ho per la militància", ha insistit Artadi.

De fet, la diputada de Junts ha defensat la postura de Jordi Sànchez i assegura que va ser "materialment impossible" una trobada entre Aragonès i Sànchez el divendres a la tarda. "Tenia un permís limitadíssim per sortir de la presó de només mig dia. No tenia prevista cap reunió i no ho podia deixar tot", ha comentat Artadi, que ha finalitzat criticant els "tres missatges contradictoris" d'ERC al llarg d'aquesta darrera setmana: "Primer va ser el punt d'inflexió; el segon, l'ultimàtum del 20 de maig, i després un trencament i un aixecament unilateral de la taula. No és normal", ha conclòs la diputada i negociadora de Junts.