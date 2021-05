Els retrets entre ERC i JxCat s'aguditzen i els comuns entren en escena

Els retrets públics entre ERC i JxCat s'han intensificat en les últimes hores, després que ahir el candidat republicà, Pere Aragonès, digués que vol governar en solitari amb el suport extern dels seus socis actuals, i han propiciat l'entrada en escena dels comuns en la negociació.

Els vuit diputats d'En Comú Podem han cobrat protagonisme en les últimes hores perquè JxCat els ha situat en l'equació que pot evitar una repetició electoral a Catalunya, en condicionar la cessió dels vots necessaris per investir el candidat d'ERC al fet que aquest s'asseguri abans els vots de la CUP -ja pactats- i dels comuns.

Ahir dissabte, després de 83 dies de negociació infructuosa i un debat d'investidura fallit, Aragonès va clavar un cop sobre la taula i va apostar per governar en solitari, ja que considera que ara no hi ha les bases per garantir un Govern "fort i cohesionat" amb Junts. Això sí, el candidat d'ERC va demanar als seus actuals socis que li facilitin la investidura, tal com havien promès si no s'arriba a un acord abans del límit del 26 de maig.

Aquesta proposta va arribar amb prou feines 24 hores després que el dirigent de JxCat Jordi Sànchez assegurés que l'acord era imminent i va enxampar per sorpresa el partit de Carles Puigdemont; de fet, l'expresident va avisar que la seva formació no es deixarà "trepitjar".

JxCat ha promès quatre vots favorables a la investidura d'Aragonès si abans ERC aconsegueix tancar un pacte amb la CUP i els comuns.

La vicepresidenta i portaveu de JxCat, Elsa Artadi, ha puntualitzat a RAC1 que el suport de la seva formació en cap cas serà "gratis" i que haurà d'anar lligat a un acord que posteriorment hauran de confirmar les bases del partit.

A la mateixa emissora, el sotssecretari general de comunicació d'ERC, Sergi Sabrià, ha criticat aquesta "condició afegida" que planteja JxCat, la que hi hagi un acord previ que inclogui els comuns, i ha advertit que si els seus actuals socis no compleixen el compromís de facilitar la investidura d'Aragonès perquè puguin governar en solitari, hi haurà eleccions, perquè no buscaran el suport del PSC.

Artadi ha dit que el que proposen presenta un esquema similar al que va seguir la CUP quan va segellar un acord amb ERC perquè els seus nou diputats donessin el "sí" a Aragonès, un document que el diputat Carles Riera ha subratllat que és "de mínims" i per tant "inamovible".

Per la seva banda, la líder d'En Comú Podem al Parlament, Jéssica Albiach, ha desvetllat que la formació republicana ja s'ha posat en contacte amb ells per celebrar una reunió entre ambdues parts, que espera que es produeixi "en els propers dies".

Albiach va demanar ahir a ERC que aposti per un Govern "transformador i progressista" que exclogui a JxCat de l'operació, perquè creu que els de Puigdemont acabarien per imposar les seves tesis des de fora de l'executiu.

Aquests moviments en el tauler de negociacions han anat acompanyats per la polèmica en xarxes socials, on representants i afins a ERC i Junts es donen les culpes per la falta d'acord.

Tot això, a 17 dies de la data límit per evitar unes noves eleccions a Catalunya, que fonts d'ERC i JxCat no descarten.

Encara que Jordi Sànchez es va comprometre a facilitar la investidura d'Aragonès, cedint-li vots encara que no hi hagi acord per reeditar la coalició, aquest compromís penja d'un fil, ja que, arribat el cas, hauria de ser ratificat per les bases de JxCat en una consulta, i el resultat ara mateix no pot ser més incert.

Diverses fonts de JxCat consultades per Efe no veuen clar el compromís adquirit pel seu secretari general, de fet hi ha veus que reconeixen la seva incomoditat amb el seu estil negociador -Jordi Sànchez porta fèrriament el comandament de les converses, imposant a més un gran secretisme- i són nombrosos els dirigents que desaproven passar a l'oposició havent obtingut només un escó menys que ERC.

És més, les diverses fonts de JxCat consultades no són partidàries de "regalar" els vots necessaris per investir Aragonès i posen en dubte que la militància ho avali en una consulta, per la qual cosa, si no es recondueix la negociació amb ERC, el risc d'una repetició electoral al juliol agafa encara més versemblança.

Mentrestant, ERC ha convocat una nova ronda d'assemblees territorials del partit per explicar entre avui i demà l'estat de la negociació i escoltar les seves valoracions sobre aquest tema.