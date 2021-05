ERC proposa governar sola per falta d'acord amb JxCat

Esquerra va donar ahir un sonor cop de porta a JxCat. El candidat republicà a president, Pere Aragonès, va anunciar que ha estat «impossible» arribar a un acord amb els seus fins ara socis, amb els quals porta 83 dies negociant, i que, per això, està disposat a presidir un Govern del seu partit en solitari. «Avui (ahir per al lector) anunciem que assumim la responsabilitat d'iniciar la legislatura amb un Govern en solitari. Hem d'arrencar sense demora i acceptem la proposta de JxCat de donar suport a un Govern d'ERC en minoria», va dir.

Aragonès va identificar els principals esculls de la negociació. Sobretot, el paper del Consell per la República, una entitat amb seu a Bèlgica que presideix Carles Puigdemont i que JxCat pretén que marqui l'estratègia de tot l'independentisme. «Avui no existeixen les bases perquè un Govern d'ERC i JxCat estigui cohesionat, no hi ha predisposició per superar les qüestions que des del primer dia encallen les converses», va resumir.

«L'última proposta que hem rebut és que el Consell per la República sigui qui decideixi la relació del Govern amb el Govern, en aspectes com la taula de diàleg. O que allí es decideixin els vots dels grups parlamentaris a Madrid. Si en el procés hi ha un òrgan que li diu al Govern el que ha de fer, això és una tutela», va dir el candidat.

I va afegir: «La Generalitat és sobirana i no ha de quedar supeditada a cap altre organisme. La legitimitat que tenim ens la donen les eleccions. No es poden alterar els resultats electorals, que van establir també a qui donava la ciutadania més confiança en el bloc independentista».

Entrada al Govern en diferit

La paradoxa és que ara, per complir el seu objectiu de governar en solitari, ERC necessita l'ajuda de JxCat en la investidura. El secretari general de la formació, Jordi Sànchez, va reiterar ahir que Aragonès tindria els vots de JxCat amb o sense acord, i és el que li recorden ara els republicans. «A 18 dies del final del termini per investir un president, fem un pas endavant, desencallem les negociacions i recollim la proposta de JxCat. Després, si així ho volen, podrem incorporar al Govern les formacions que donin suport a la investidura», va assegurar. La data límit per a formar Govern és el 26 de maig.

Aragonès també va identificar dificultats a l'hora de pactar l'estructura del nou Govern. «La Catalunya del 2021 no és la de 2018, hi ha hagut una pandèmia, volem una estructura de Govern renovada. No es tracta de qui té què, sinó de com ho fem. Davant la falta d'entesa sobre aquestes qüestions i els desacords de fons», la millor opció per «evitar una repetició electoral» és un executiu d'ERC en solitari, va dir.

«Volem continuar negociant, però sense la pressió d'una repetició electoral forçada. Amb un Govern plenament operatiu, amb totes les eines i les atribucions. No podem continuar negociant amb aquesta pressió, perquè l'acord seria dolent. Assumim l'opció que ens va oferir JxCat i continuem parlant. Però que el Govern es posi a caminar.», va insistir el líder republicà.

La setmana que ve, ERC demanarà formalment a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, que convoqui el ple d'investidura.

L'ombra de noves eleccions

Aragonès no vol ni tan sols contemplar la possibilitat que JxCat no compleixi amb la seva paraula i no doni suport a la seva investidura. Aquesta situació portaria molt probablement Catalunya a unes noves eleccions, perquè per al candidat republicà no té sentit negociar amb el PSC. «No buscarem el suport del PSC», va resoldre.

Reconstrucció republicana

El cop sobre la taula d'Aragonès arriba un dia després que JxCat i ERC expressessin el seu enèsim desacord sobre l'estat de les negociacions. En una compareixença en la qual va voler transmetre optimisme, el secretari general postconvergent, Jordi Sànchez, va admetre, no obstant això, que els principals esculls per a signar un pacte continuaven vigents: el paper del Consell per la República, el repartiment del Govern i el grau de coordinació dels partits independentistes en el Congrés, entre d'altres.

El malestar d'ERC, que creia que l'estat de les negociacions no coincidia amb l'afirmació de Sànchez que l'acord estava «a punt de tancar-se», es va agreujar quan Aragonès va voler reunir-se amb el secretari general de JxCat per a, efectivament, acostar posicions i no va poder fer-ho.

Les converses entre ambdues formacions independentistes s'allarguen ja gairebé tres mesos des que les eleccions del 14 de febrer donessin la victòria en vots al líder dels socialistes catalans, Salvador Illa, però també una nova majoria absoluta a l'independentisme.

Junts per Catalunya acusa el cop, però no dona la batalla per perduda. El secretari general del partit, Jordi Sànchez, va mostrar ahir la seva sorpresa després que Pere Aragonès hagués anunciat que ERC vol formar un Govern en solitari en veure inviable un acord amb JxCat. Va afirmar que queda temps per negociar -fins al 26 de maig no es convocarien automàticament unes noves eleccions-, i va insistir que «encara és possible» arribar a un pacte perquè els dos partits independentistes governin junts.

Des de Waterloo, l'expresident Carles Puigdemont va subratllar que la seva formació ha de ser «rellevant, forta i decisiva» per a avançar cap a la independència i que es prepara per a aquest repte. «És un avís a tots aquells que ens han menyspreat com a força política o com a proposta estratègica: no ens deixarem trepitjar», va dir en la seva intervenció telemàtica en el Congrés extraordinari del partit, després que el vicepresident i candidat d'ERC a la Presidència, Pere Aragonès, proposés governar en minoria. «No hem vingut a fer política per a ajornar les respostes a les necessitats de Catalunya», que assegura no es poden resoldre des de l'Estat.

En una intervenció des de la presó de Lledoners, Sànchez va respondre a ERC que el «Govern d'unitat» només depèn del fet que tots posin de la seva part. «Ens ha sorprès la determinació amb la qual avui hem escoltat a Aragonès quan ens ha comminat a cedir-li els vots i ha trencat les converses».