Una ferida en caure una avioneta sobre les vies a Sabadell

Una avioneta biplaça es va desplomar ahir als voltants de l'aeròdrom de Sabadell, on intentava un aterratge d'emergència, i va anar a caure sobre les vies del tren de Rodalies que travessen la localitat, succés en el qual va quedar ferida en estat menys greu la dona que la pilotava.

Diverses fonts dels serveis d'emergències de Catalunya van informar a EFE que la dona, única ocupant de l'avioneta, ha estat atesa al lloc del sinistre per efectius del Sistema Mèdic d'Emergències (SEM), que va desplaçar al lloc quatre ambulàncies, mentre que els Bombers de la Generalitat hi van enviar quatre dotacions. La pilot va ser traslladada posteriorment en estat menys greu a l'hospital Parc Taulí de Sabadell, segons el SEM.

L'accident, que va portar Protecció Civil a activar els plans AEROCAT i FERROCAT, es va produir per causes que encara es desconeixen cap a les sis de la tarda als voltants de l'aeròdrom de Sabadell, que es va trobar en fase d'emergència. Fonts d'Aena van explicar a EFE que l'avioneta accidentada era de l'escola de formació de pilots Cesda i que havia sortit de l'aeroport de Reus (Baix Camp) per fer un vol i tornar a aquest mateix aeròdrom.

Protecció Civil va indicar que la pilot va detectar problemes en la pressió de l'oli del motor, per la qual cosa va demanar aterrar en situació d'emergència a l'aeroport de Sabadell, on ahir la visibilitat era perfecta, aterratge que va acabar executant fora del recinte aeroportuari.