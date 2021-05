Illa insta Aragonès a fer un pas al costat i el Govern espanyol estén la mà a ERC

El líder del PSC al Parlament, Salvador Illa, va considerar que la proposta del candidat d'ERC, Pere Aragonès, per formar un Govern en solitari amb el suport extern de JxCat, els seus actuals socis, constitueix «un nou fracàs» del republicà, a qui demana que s'aparti i deixi pas a la seva candidatura, que va ser la més votada en les eleccions al Parlament del febrer passat. «Senyor Aragonès, un nou fracàs. Senyor Aragonès, faci un pas al costat. Senyor Aragonès, accepti la realitat i deixi que hi hagi a Catalunya un Govern de servidors públics d'esquerres», va exclamar.

Va ser durant un acte dels socialistes catalans sobre la Unió Europea, en el qual també van intervenir el ministre de Política Territorial i Funció Pública, Miquel Iceta, i l'alt representant de la Unió Europea per als Afers exteriors i la Política de Seguretat, Josep Borrell, entre d'altres.

Illa va reivindicar que Catalunya necessita un Govern «fort i estable» per afrontar la crisi sanitària, econòmica i social derivada de la COVID-19, i que en el Parlament hi ha «dues majories possibles» per articular-lo: la independentista, «que ha fracassat», i una majoria d'esquerres, liderada pel PSC, «a la qual no deixen intentar explicar-se i construir Govern».

Un cop de mà de La Moncloa

Tanmateix, el Govern espanyol va rebre amb un cert alleujament l'anunci de Pere Aragonès. L'executiu vol donar un cop de mà al dirigent republicà, reivindicant la seva condició de partit «progressista», com és el PSOE; traient pit de l'aposta del president, Pedro Sánchez, pel diàleg, i avançant que el PSC actuarà de manera «constructiva». Ara com ara, això sí, els socialistes no anticipen si, arribat el cas, i davant l'expiració del termini per a la investidura el 26 de maig, estarien disposats a facilitar l'elecció d'Aragonès amb la seva abstenció per evitar la repetició electoral.

La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, va ser la primera veu del Gabinet a reaccionar. Va recordar que el Govern de coalició, i el que va presidir Sánchez en solitari en l'anterior legislatura, sempre va considerar que el «diàleg» era una eina fonamental per rebaixar la tensió amb Catalunya. I en aquests tres anys, va sostenir, s'ha aconseguit que no es repeteixin «situacions terribles», com el referèndum il·legal de l'1-O i la declaració d'independència.

«Govern de resignació»

La presidenta d'En Comú Podem, Jéssica Albiach, allarga la mà al coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, per formar un executiu progressista. Des de Sant Feliu de Llobregat, la líder dels comuns va demanar a ERC que abandoni la idea de formar «un govern de resignació» amb JxCat.

La CUP va reaccionar a la nova picabaralla entre ERC i Junts assegurant que manté vigent l'acord amb la formació republicana però insistint en la necessitat «d'un compromís de tot l'independentisme». «És incomprensible la situació que s'està vivint. No és una bona notícia i comprenem que molta gent no ho entengui», va reconèixer a l'ACN la diputada de la CUP Eulàlia Reguant.