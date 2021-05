Locals d'oci nocturn demanen obrir per evitar «el descontrol» d'aquesta matinada

Fecasarm reclama a la Generalitat que permeti l'obertura de l'oci nocturn per evitar que "el descontrol" de la primera nit sense estat d'alarma "es repeteixi". La patronal de l'oci nocturn ha explicat, a través d'un comunicat, que s'han complert els seus pronòstics i que la darrera matinada "ha imperat el caos i el descontrol amb 'botellón' i festes il·legals". Davant d'això, ha defensat que "cal ampliar l'oferta nocturna legal" i ha assegurat que si no es fa "aquests episodis es repetiran". Fecasarm es reunirà aquest dilluns amb el tinent d'alcaldia de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, per demanar al consistori el seu suport per fer una prova pilot amb 4.000 persones a onze de locals d'oci barcelonins el 21 de maig.

La patronal creu que la situació d'aquesta matinada s'ha produït per la "inexistència d'oferta legal". Una situació que, a parer seu, "no se solucionarà amb l'ampliació horària de les activitats de restauració fins a les onze de la nit". Fecasarm creu que el "descontrol" de l'oci nocturn el pagarà el seu sector amb "més restriccions" perquè probablement hi haurà una evolució negativa de les dades epidemiològiques.

Per tot plegat, el sector ha demanat a la Generalitat que "s'apressi a reobrir l'oci nocturn" amb "estrictes mesures de seguretat, amb un dret d'admissió estricte i altres mesures científiques i tecnològiques que aporten un 99,9% de seguretat".

Paral·lelament, la patronal de l'oci nocturn ha tornat a reclamar al Govern fer una prova pilot el 21 de maig per fer un "assaig general sense restriccions". De fet, ha assegurat que ja ha rebut 500 peticions per participar-hi. A parer seu, si per sortir de festa calgués un test previ, s'aconseguiria fer cada setmana "un cribatge massiu molt important entre població jove no vacunada".