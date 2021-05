Ramentol fa una crida a no relaxar-se

El secretari general de Salut, Marc Ramentol, ha reconegut que va ser "molta gent" la que la mitjanit d'aquest diumenge va participar en concentracions per celebrar la fi del toc de queda però ha insistit que "la gran majoria del país" no ho va fer. En aquest sentit, ha demanat "posar el focus" en aquesta majoria que va mantenir les mesures vigents. En declaracions a TV3, ha fet una crida a la prudència perquè la pandèmia "encara no s'ha acabat". "Encara no és el moment de relaxar-nos", ha dit. Tot i això, ha assegurat que "no hi ha gaires núvols a l'horitzó". A més, ha dit que l'objectiu és que l'oci nocturn estigui "en condicions de reprendre la seva activitat" de cara al començament de la temporada d'estiu.

Ramentol ha explicat que porten mesos treballant amb el sector de l'oci nocturn en el marc d'un pla sectorial. Ha recordat però que és una norma estatal la que des del 15 agost va determinar el tancament del sector. Per això, ha afirmat que "en algun moment" caldrà dirigir un "clam" a l'executiu espanyol perquè derogui aquesta acció coordinada. Amb tot, ha afirmat que "encara té sentit" que l'oci nocturn estigui tancat ja que la majoria del seu públic és gent jove que està fora ara dels plans de vacunació.

Sobre la vacunació, ha explicat que en pocs dies comunicaran al jutjat el resultat de la vacunació als agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, que es va reprendre dilluns passat en compliment d'una ordre judicial. Un cop assolit el mateix percentatge que els Mossos, els agents que quedin per vacunar seguiran l'estratègia general del país.