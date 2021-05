Aragonès diu que el Govern no es planteja tornar al toc de queda

El vicepresident del Govern amb funcions de president, Pere Aragonès, ha dit que el Govern no es planteja tornar al toc de queda que s'ha aixecat la matinada de dissabte a diumenge. En una entrevista a 'Els Matins de TV3', ha dit que amb les dades epidemiològiques actuals "si s'aplica responsabilitat no s'hauria de tornar a una dinàmica de restriccions". El vicepresident ha admès però que aquest cap de setmana s'han vist imatges "xocants" i davant d'això ha demanat "màxima responsabilitat". No s'ha volgut pronunciar sobre si s'ha d'obrir el sector de l'oci nocturn i s'ha limitat a dir que el Govern sempre seguirà els criteris i les recomanacions de Salut Pública i Protecció Civil.

Aragonès ha defensat que en aquest nou tram de la pandèmia s'ha de poder gestionar la covid sense les mesures restrictives que hi havia i ha fet referència a la fatiga de la població i a les conseqüències econòmiques de les restriccions.

Així mateix, ha criticat que el govern espanyol hagi donat per finalitzat l'estat d'alarma i hagi donat l'opció a les comunitats autònomes de recórrer al Tribunal Suprem. Una via que, segons Aragonès, "no resol els temes".