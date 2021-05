ERC i comuns han engegat les negociacions aquest dilluns al Parlament. Els dos grups han establert un programa basat en cinc eixos: transició ecològica, salut, economia, feminisme i diàleg. Tal com han explicat a la premsa fonts dels dos equips negociadors en acabar la primera trobada, Esquerra i En Comú Podem s'han emplaçat a continuar negociant les properes hores, i esperen tancar un acord aquesta setmana. ERC ha remarcat que només contempla governar en solitari, i en tot cas abordar en un futur l'entrada dels comuns, que prefereixen formar part de l'executiu però s'obren a parlar-ho, ja que l'única línia vermella dels comuns és que JxCat no formi part del Govern. Emplaçaran el PSC a donar suport a la investidura de Pere Aragonès.

Per part d'ERC a la reunió hi ha assistit Marta Vilalta. Dels comuns hi havia Lucas Ferro, Susanna Segovia i David Cid.